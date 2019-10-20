Aslışah Alkoçlar ile formda kalın!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, şu sıralar açacağı Balance Box adlı mekanının hazırlıklarını yapıyor. Alkoçlar, yeni mekanında hem egzersiz dersi verecek, hem de sağlıklı beslenmek isteyenlere hizmet sunacak.







HAFTANIN 5 GÜNÜ

Londra'da eğitimini aldığı Barre'yi (balenin basit hareketlerinden oluşturulan bir egzersiz) Türkiye'de de insanlarla buluşturmak için kolları sıvayan Alkoçlar, "Armutlu'da hizmet verecek olan mekanım Balance Box'da diyetisyen Nilay Keçeci danışmanlığında sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yönelik 30 günlük beslenme paketleri var. Ayrıca, katılımcılar benimle haftanın beş günü, toplamda 21 gün boyunca Bootcamp ile etkin bir şekilde spor yapabilecekler" dedi.

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