Defne Samyeli ile Cem Yılmaz aşkı bitti! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılıklarının sebebi meğer...

Geçtiğimiz Nisan ayında magazin gündemine bomba gibi düşen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı yine sürpriz bir şekilde sona erdi. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın film galasına katılmaması ile ortaya çıkan ayrılık söylentileri doğru çıktı.