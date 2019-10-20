Defne Samyeli ile Cem Yılmaz aşkı bitti! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılıklarının sebebi meğer...

Geçtiğimiz Nisan ayında magazin gündemine bomba gibi düşen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı yine sürpriz bir şekilde sona erdi. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın film galasına katılmaması ile ortaya çıkan ayrılık söylentileri doğru çıktı. Posta'dan Eylem İpek Şafak2ın haberine göre Defne Samyeli ve Cem Yılmaz 10 gün önce ayrılmış. İşte Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılıklarının perde arkası...
Giriş Tarihi: 20.10.2019 12:50Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 13:09
Geçtiğimiz Nisan ayında magazin gündemine bomba gibi düşen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı yine sürpriz bir şekilde sona erdi. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın film galasına katılmaması ile ortaya çıkan ayrılık söylentileri doğru çıktı.