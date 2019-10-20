Mehmetçiğe selam olsun

BUGÜN NELER OLDU

ATV dizisi Kimse Bilmez'in oyuncuları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiğimize destek ve moral vermek için Türk bayrağının altında toplanıp asker selamı verdi. Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal, Hakan Altıner, Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Onur Dikmen, Ferdi Kurtuldu, Selda Özbek, Yiğit Koçak ve Özlem Başkaya, bu pozla askerimizin yanında olduklarını belirtti. Dizinin yönetmenlerinden U. Hakan Eren de fotoğrafın altına 'Saygı ve sevgilerimizle' notunu düştü.