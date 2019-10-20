Haberler > Günaydın Haberleri > Mehmetçiğe selam olsun

Mehmetçiğe selam olsun

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Mehmetçiğe selam olsun
TÜRK BAYRAĞININ ALTINDA
ATV dizisi Kimse Bilmez'in oyuncuları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiğimize destek ve moral vermek için Türk bayrağının altında toplanıp asker selamı verdi. Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal, Hakan Altıner, Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Onur Dikmen, Ferdi Kurtuldu, Selda Özbek, Yiğit Koçak ve Özlem Başkaya, bu pozla askerimizin yanında olduklarını belirtti. Dizinin yönetmenlerinden U. Hakan Eren de fotoğrafın altına 'Saygı ve sevgilerimizle' notunu düştü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
İstanbul' da Batı Afrika rüzgarı esecek
İstanbul' da Batı Afrika rüzgarı esecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmetçiğe selam olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN