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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2019 Pazar yorumlar yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 20 Ekim 2019 Pazar için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, haftanın son günüde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 20 Ekim 2019 Pazar için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 14:16
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumlar yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2019 Pazar günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Ekim 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hayatın dinamiği ne kadar hızlı değişiyor değil mi?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 EKİM 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Satürn – Ay karşıtlığı manevi duyguları yükseltirken, Suriye dünya gündemine farklı konularla gelebilir. Büyük sanayi devlerinin yabancı ortaklıkları gündeme gelirken, 1975'li Microsoft piyasaları şaşırtabilir. Siyasetin ve teknoloji devlerinin de hızın yetişmek çok zor olacak.

KOÇ: Dinlenmek ve bireysel zaman geçirmek için ideal bir gün. Son günlerde hayatında ve ikili ilişkilerinde kararları senin aldığın bir süreçten geçiyor olabilirsin. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, akşamki davete gitmemezlik etme. Hayatının aşkı seni orada bekliyor olabilir.

BOĞA: İnsanlarla olan ilişkilerin bugünlerde çok da yolunda gitmiyor olabilir. Ancak ailedeki kadın figürler ile duygusal bağların güçlenecek. Tembel bir pazar günü geçirmek istesen de biriken işler, uğraşman gereken detaylar gün içerisinde seni çok da rahat bırakmayacağa benziyor.

İKİZLER: Hataya ve başarısızlığa toleransının az olduğu bir gün yaşayacaksın. Geçmişte birlikte olduğun insanlar bugün biraz huzurunu kaçırabilir. Eğer birlikte olduğun kişinin senden farklı olduğunu düşünüyorsan, içindeki sevgiyi sorgulayabilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumlar yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji
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