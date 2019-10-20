Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumlar yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Ekim 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hayatın dinamiği ne kadar hızlı değişiyor değil mi?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 EKİM 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Satürn – Ay karşıtlığı manevi duyguları yükseltirken, Suriye dünya gündemine farklı konularla gelebilir. Büyük sanayi devlerinin yabancı ortaklıkları gündeme gelirken, 1975'li Microsoft piyasaları şaşırtabilir. Siyasetin ve teknoloji devlerinin de hızın yetişmek çok zor olacak.

KOÇ: Dinlenmek ve bireysel zaman geçirmek için ideal bir gün. Son günlerde hayatında ve ikili ilişkilerinde kararları senin aldığın bir süreçten geçiyor olabilirsin. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, akşamki davete gitmemezlik etme. Hayatının aşkı seni orada bekliyor olabilir.

BOĞA: İnsanlarla olan ilişkilerin bugünlerde çok da yolunda gitmiyor olabilir. Ancak ailedeki kadın figürler ile duygusal bağların güçlenecek. Tembel bir pazar günü geçirmek istesen de biriken işler, uğraşman gereken detaylar gün içerisinde seni çok da rahat bırakmayacağa benziyor.

İKİZLER: Hataya ve başarısızlığa toleransının az olduğu bir gün yaşayacaksın. Geçmişte birlikte olduğun insanlar bugün biraz huzurunu kaçırabilir. Eğer birlikte olduğun kişinin senden farklı olduğunu düşünüyorsan, içindeki sevgiyi sorgulayabilirsin.