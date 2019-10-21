Altın Portakal'da perde 56'ncı kez açılacak

1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Dr. Avni Tolunay'ın öncülüğünde başlayan ve bugüne dek Metin Erksan, Yılmaz Güney, Bilge Olgaç, Atıf Yılmaz, Yavuz Turgul, Ömer Kavur, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge Ceylan ve Reha Erdem gibi birçok usta ismin sinema yolculuklarındaki en önemli duraklardan biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, yıllar içinde ulusal sinemanın kalbinin attığı bir etkinliğe dönüştü. Fikir babası yönetmen Behlül Dal'ın, o dönem arkadaşı Avni Tolunay'ın belediye başkanı olmasıyla 1964 yılında ilki düzenlenen festivalin venüs heykeli ve portakal simgesi oldu. İlk festivalde en iyi film Halit Refiğ'in 'Gurbet Kuşları' olurken, Türkan Şoray ve İzzet Günay en iyi oyuncular seçildi.



FESTİVALİN KLASİĞİ: KORTEJ



Kentteki yansımaları her yıl tahmin edilenin çok ötesine taşınan festivalin en renkli bölümünü korteje yürüyüşü oluşturdu. Yıllarca beyazperdeden izledikleri oyunculara dokunma şansını yakalayan sanatseverler 55 yıldır sanatçıları yakından görebilmek için kilometrelerce sıra oluşturdu. Bu yıl da festivalde aynı görüntülerin yaşanması bekleniyor.



ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULU



İlki bu yıl yapılacak Altın Portakal Sinema Okulu, Türkiye'deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinden 100 öğrenciyi festival kapsamında ağırlayacak. İki yıl aradan sonra festivale geri dönen ulusal yarışmalar da birçok genç sinemacı için film yolculuklarında önemli bir durak olmaya devam edecek.



ONUR ÖDÜLLERİ MEKİN VE GÜNERİ'YE



Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri bu yıl, henüz 14 yaşındayken ilk ödülünü Antalya'da alan, böylece festival tarihinin Altın Portakallı en genç oyuncusu olan Selma Güneri'ye ve 'Düğün'den 'Selvi Boylum, Al Yazmalım'a rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın en önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin'e verilecek. Ödüllerini açılış töreninde alacak olan iki usta oyuncu, festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.



ZEKİ DEMİRKUBUZ JÜRİ BAŞKANI



Zeki Demirkubuz'un başkanlığında kurulan ve oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu ve senarist Mert Fırat, yazar ve senarist Latife Tekin ile görüntü yönetmeni Emre Erkmen'den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçerken, 14 dalda toplam 720 bin TL değerinde para ödülü verecek. Melis Behlil, Nurdan Arca ve Veton Nurkollari'den oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi iki filme toplam 90 bin TL değerinde ödülleri sunarken, Tuğçe Altuğ, Wilhelm Faber, Rezan Yeşilbaş'tan oluşan Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi de toplam 30 bin TL destekli ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Festivalin kazananları 1 Kasım'da festivalin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.



YARIŞACAK 10 FİLM



Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ve sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar'ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu yarışmaya seçilen 10 filmden 8'i Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6'sı da dünya prömiyerini Antalya'da yapacak. Ali Aydın'ın 'Kronoloji', Ali Özel'in 'Bozkır', Faysal Soysal'ın 'Ceviz Ağacı', Kıvanç Sezer'in 'Küçük Şeyler', Leyla Yılmaz'ın 'Bilmemek', Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in 'Omar ve Biz', Onur Ünlü'nün 'Topal Şükran'ın Maceraları', Orçun Behram'ın 'Bina', Özkan Yılmaz'ın 'Soluk' ve Ümit Ünal'ın 'Aşk, Büyü, vs.' adlı filmleri festivalde yarışacak.



DÜNYA SİNEMASI ANTALYA'DA



Festivalin Dünya Sineması bölümünde Cannes'dan Venedik'e, Sundance'ten Toronto'ya, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film yer alıyor. Altın Palmiye'nin sahibi 'Parazit'ten Anca Damian'ın animasyon başyapıtı 'Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi'ne, yılın merakla beklenen filmleri Antalya'da ilk kez seyirciyle buluşuyor. Yılın en iyi romantik komedilerinden sayılan Billie Piper filmi 'Rare Beasts / Ayrık Otları' ve Lauren Greenfield'in Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak gösterilen belgeseli 'The Kingmaker / İpleri Elinde Tutan Kadın', Türkiye prömiyerlerini 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapıyor.





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