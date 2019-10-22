Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yayınladığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 2,8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafa İngilizce olarak "Kral" notunu ekledi. Tatlıtuğ'un yeni imajını yayınladığı fotoğraf 15 dakika içerisinde on binlerce beğeni aldı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı…
Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:52Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:59
Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan yakışıklı oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.