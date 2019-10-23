Efsane yumruk Türk lezzetlerine hayran kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıl İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'u yenerek adını boks tarihine altın harflerle yazdıran Khabib Nurmagomedov, önceki gün Türkiye'ye geldi. İstanbul'a iner inmez tarihi yerleri gezen Nurmagomedov, yakın arkadaşlarıyla Etiler'deki Hatay Medeniyetler Sofrası'nda buluşup işletmeci Burak Özdemir'in misafiri oldu. Özdemir'in özel şovlarına ve sunumlarına hayran kalan şampiyon, iki saat kaldığı mekandan ayrılarak otelin yolunu tuttu. Ünlü boksör, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına katılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da uzun uzun sohbet etmişti.