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Künefe ver abime

’nin Alman yıldızı , artık bizden biri... İnce belliden çay içmeye, lokum yemeye bayılan Kruse, en sevdiği lezzeti de açıkladı: Künefe!

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Künefe ver Max Kruse abime

'YEMEKLERİNİZ MUHTEŞEM'
Max Kruse'yi artık sadece Fenerbahçeliler değil, tüm Türkiye seviyor. İstiklal Marşı'nı söylerken görüntülendikten sonra büyük sempati duyulan futbolcu, ülkemize geldiği günden bu yana bizden biri gibi yaşamaya çalışıyor.



"Türk yemekleri muhteşem" diyen Kruse; çayı iki şekerli içiyor, özel Türkçe dersleri alıyor, izin günlerinde çarşı pazar dolaşıp alışveriş yapıyor, camileri geziyor, Atatürk'e hayranlık duyuyor ve tarihimiz hakkında kitaplar okuyor. Önceki gün Zorlu'ya giden futbolcu, lokumu çok sevdiğini ama asıl favorisinin künefe olduğunu söyledi.

Müslüman futbolcular (2019 Ekim)

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Künefe ver Max Kruse abime
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