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ve oyuncu 'nu zor ayırdılar! Sevgilime nasıl dokunursun? kavgası gündeme bomba gibi düştü...

yine gündeme bomba etkisi yaratan bir haber geldi. 3 hafta önce 'nun çıktığı mekana giden Şahin, aralarında husumet olan şarkıcı 'nın yanından geçerken sırtına dokununca olanlar oldu. Berkay'ın hareketine sinirlenen Alya'nın sevgilisi oyuncu , Berkay ile tartıştı. 2. sayfanın haberine göre Cansu Kurtçu'nun isteği üzerine sahneye çıkıp bir şarkı söyleyen Berkay, masasına dönerken Alya'nın sırtına dokundu. Berkay'ın Alya'ya daha önceden attığı hakaret içeren mesajları okuyan Eren Hacısalihoğlu, şarkıcının, sevgilisi Alya'nın sırtına dokunmasıyla sinirlerine hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 14:41
Şarkıcı Berkay ve oyuncu Eren Hacısalihoğlu'nu zor ayırdılar! Sevgilime nasıl dokunursun? kavgası gündeme bomba gibi düştü...

Ünlü Şahin, 3 hafta önce meslektaşı 'yu dinlemeye gitti. Aynı mekanda arasında sorun olduğu şarkıcı ve sevgilisiyle karşılaşan , Alya'nın sırtına dokununca mekanda gerginlik çıktı.

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Şarkıcı Berkay ve oyuncu Eren Hacısalihoğlu'nu zor ayırdılar! Sevgilime nasıl dokunursun? kavgası gündeme bomba gibi düştü...
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