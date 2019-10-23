Şarkıcı Berkay ve oyuncu Eren Hacısalihoğlu'nu zor ayırdılar! Sevgilime nasıl dokunursun? kavgası gündeme bomba gibi düştü...

Şarkıcı Berkay yine gündeme bomba etkisi yaratan bir haber geldi. 3 hafta önce Cansu Kurtçu'nun çıktığı mekana giden Berkay Şahin, aralarında husumet olan şarkıcı Alya'nın yanından geçerken sırtına dokununca olanlar oldu. Berkay'ın hareketine sinirlenen Alya'nın sevgilisi oyuncu Eren Hacısalihoğlu, Berkay ile tartıştı. 2. sayfanın haberine göre Cansu Kurtçu'nun isteği üzerine sahneye çıkıp bir şarkı söyleyen Berkay, masasına dönerken Alya'nın sırtına dokundu. Berkay'ın Alya'ya daha önceden attığı hakaret içeren mesajları okuyan Eren Hacısalihoğlu, şarkıcının, sevgilisi Alya'nın sırtına dokunmasıyla sinirlerine hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:39Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 14:41
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 3 hafta önce meslektaşı Cansu Kurtçu'yu dinlemeye gitti. Aynı mekanda arasında sorun olduğu şarkıcı Alya ve sevgilisiyle karşılaşan Berkay, Alya'nın sırtına dokununca mekanda gerginlik çıktı.