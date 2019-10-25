‘Her şeyim zaten onun’

BUGÜN NELER OLDU

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz ay evlendiği eşi iş adamı Uğur Akkuş ile önceki akşam Etiler'de bulunan Papermoon çıkışı görüntülendi. Şallı'nın parmağında düğün günü olay olan 200 bin liralık pırlanta yüzüğün olmaması dikkat çekti. İkili, karşılarında kalabalık gazeteci topluluğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bodrum tatilinin çok iyi geçtiğini söyleyen Şallı, "Uğur Bey'den ikinci bir balayı bekliyorum" diyerek topu eşine attı. Gazetecilerin, "Bebek'te milyon liralık evi Ebru Hanım'a verdiğiniz yönünde haberler çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akkuş, "Bunlar artık bu saatten sonra konuşulacak konular değil. Biz evlendik. Artık her şeyim onun zaten" diye cevap verirken, Şallı da "Eşim son noktayı koydu" dedi.