Hangi repertuvar ile açıkhava’ya çıkacaksın?

Müzik sektöründeki her türlü negatifliğe rağmen sanatçı üretmeli ve yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturmalı.Geçtiğimiz hafta yazdığım gibi Teoman gibi 'Eski şarkılarım bana yeter' mantığıyla değil de her zaman yeni şarkılar üretmeli müzisyenler. 90'larda da bir şarkı ile bir gecede şöhret olunuyordu.Bugün de, sosyal medyanın etkisiyle evde çekilen kliplerle bile bir günde tüm Türkiye tanıyor yeni sesleri. Bunların başında bu yıl sesini duyduğumuz Zeynep Bastık geliyor. Bastık önce 'Felekat' isimli şarkısı ile dikkat çekti, muhteşem sesini duyurduktan sonra ne albüm, ne de single yapmadan evde gitar eşliğinde seslendirdiği şarkıları sosyal medyasından paylaşarak devam eden kariyerine gece kulüplerinde çıkarak devam etti.Zeynep'in, bugün Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konseri var. Ancak kendi seslendirdiği 'Felaket' şarkısından başka şarkısı yok, acaba bu ilk konserinde nasıl bir repertuvar hazırlayacak Zeynep?Sadece 'Felakat" şarkısını mı okuyacak? Kendisine diyorum ki; tabii ki sosyal medyadan sesini duyalım ancak kariyerine de yeni şarkılarınla devam etmelisin.Konserlerde diğer sanatçıların şarkıları ile repertuvar hazırlamakla bir yere kadar gidilir.Bastık, bir an önce acilen yepyeni şarkılar araştırıp bulmalı veya kabiliyeti varsa yapmalı, kendine has kendi şarkılarını seslendirmeli.Ve bundan sonraki büyük konserlerinde kendi şarkılarından yola çıkarak, başka sanatçı arkadaşlarının da şarkılarını müzikseverlere sunmalı.Yukarıda Zeynep Bastık'ı eleştirdikten sonra yeni ses Derya Bedavacı'yı tebrik etmek istiyorum. Geçen yıl çıkardığı 'Sayende' albümünün ardından Hakan Altun ile yaptığı 'Kavuşmalıyız' düetiyle yıldızı iyice parlayan Bedavacı, şimdi de 'Deme' şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Demek ki; sanatçı üretici olmalı, yeni şarkılarla müziğe kan vermeli. Hak Yapım'dan çıkan 'Sayende' şarkısıyla Derya'nın yolu açık olsun.Aslı Hünel, 'Bambaşka' adlı albümü ile yeniden müzikseverlerin karşısına çıktı. Tanıdığım en iyi kalpli sanatçılardan olan Aslı Hünel, sevgili Serdar Ortaç'ın yıllar önce seslendirdiği 'Yar Ayrı Gayrın mı Var?' adlı şarkısına klip çekti. Slow şarkıyı hareketli olarak seslendiren Aslı, diğer şarkılarıno önümüzdeki günlerde kliplendirecek. Hünel'e, "Albüm tamam. sıra konserlerde" diyorum. Hünel, duruşu ve sesiyle daha çok sahnelerde olması gereken isimler arasında. Ama tabii ki sahne alması içinde de kaliteli mekanların artması gerekir.