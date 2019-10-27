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’in tahliyesi çiftlikte bayram havası estirdi

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Demir’in tahliyesi çiftlikte bayram havası estirdi
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan 41'inci bölümünde, aylardır cezaevinde bulunan Demir tahliye oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizinin yayınlanan en son bölümünde; eve gelen tahliye haberi, çiftlikte bayram havası yarattı. Kendine gelene kadar hastanede 'Şermin'in başında bekleyen 'Hünkar', istediği itirafı aldı. 'Şermin' ifadesini değiştirince Demir'in suçsuzluğu ortaya çıktı. 'Demir' evine davul-zurna eşliğinde törenlerle döndü.
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Demir’in tahliyesi çiftlikte bayram havası estirdi
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