Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel baby shower partisi yaptı! Gamze Erçel doğacak kızına annesinin adını verecek...

Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Hande Erçel ve ablası sosyal medya fenomeni Gamze Erçel geçtiğimiz Ocak ayında kaybettikleri annelerinin doğum gününü sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarla kutlamışlardı. Hande Erçel ve Gamze Erçel'in annelerinin fotoğrafları ile yaptıkları paylaşımlarına yazdıkları duygu yüklü sözler yüreklere dokundu. Çok genç yaşta kaybettikleri annelerine duydukları özlemi her fırsatta dile getiren Hande Erçel ve Gamze Erçel kardeşler, Gamze Erçel'in baby shower partisinde bir araya geldiler. Hamileliğinde son aya giren Gamze Erçel kızı için baby shower partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarını ve aile dostlarını bir araya getiren Gamze Erçel partide kızının adını açıkladı. Gamze Erçel doğacak kızına annesinin adını koyacak...
Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:06Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 11:10
Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Hande Erçel ve ablası sosyal medya fenomeni Gamze Erçel geçtiğimiz Ocak ayında kaybettikleri annelerinin doğum gününü sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarla kutlamışlardı.