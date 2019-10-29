Cumhuriyetin 96. yılına özel davet

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Böbrek Vakfı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir davetle kutladı. Lazzoni Otel'de gerçekleşen davete; TBV Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve sosyal komite üyeleri ev sahipliği yaptı. Davete; aralarında Türkan Sabancı, Elif İnci Aras, Zafer Kozanoğlu, Canan İmer, Serap Sarı, Meltem Demir, Aslı Hünel ve Betül Demir'in de bulunduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. Davetten elde edilen gelirle, Türk Böbrek Vakfı'nın Soma'da yaptırdığı okulun çevre düzenlemesinin yapılacağı açıklandı, diyaliz cihazı bağışlayanlara da teşekkür plaketi verildi.