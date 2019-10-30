Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Ne, bu tabaklar 130 bin lira mı?’

‘Ne, bu tabaklar 130 bin lira mı?’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 30.10.2019
‘Ne, bu tabaklar 130 bin lira mı?’
ÜNLÜ isimler, Göktürk'te açılan Rosenthal&Versace'nin davetinde buluştu. Sambonet, Royal Crown Derby, Rogaska gibi markaların Türkiye distribütörü Emre Özel ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Özge Ulusoy, Gonca Vuslateri, Ayşe Kucuroğlu ve Işıl Rençber gibi isimler katıldı. Davette, pazartesi günü yeni yaşına girecek olan Özge Ulusoy'a sürpriz pasta kesildi. İngiltere Kraliçesi'nin masasını süsleyen 130 bin TL değerindeki tabak takımını gören Ulusoy, "Evi ipotek ettirmek, bu takımlara koruma tutmak gerek" diyerek herkesi güldürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ne, bu tabaklar 130 bin lira mı?’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN