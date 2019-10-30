‘Ne, bu tabaklar 130 bin lira mı?’

BUGÜN NELER OLDU

isimler, Göktürk'te açılan Rosenthal&Versace'nin davetinde buluştu. Sambonet, Royal Crown Derby, Rogaska gibi markaların Türkiye distribütörü Emre Özel ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Özge Ulusoy, Gonca Vuslateri, Ayşe Kucuroğlu ve Işıl Rençber gibi isimler katıldı. Davette, pazartesi günü yeni yaşına girecek olan Özge Ulusoy'a sürpriz pasta kesildi. İngiltere Kraliçesi'nin masasını süsleyen 130 bin TL değerindeki tabak takımını gören Ulusoy, "Evi ipotek ettirmek, bu takımlara koruma tutmak gerek" diyerek herkesi güldürdü.