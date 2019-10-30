Sansasyonel çift Günay Musayeva - Taha Tatlıcı yeni bir davayla gündemde!

Sansasyonel çift Günay Musayeva- Taha Tatlıcı, Istanbul’da yaşadıkları rezidansta yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız etti. Komşu, karakola gidip çiftten şikayetçi oldu. Manken Günay Musayeva ile sevgilisi Taha Tatlıcı’nın ismi yeni bir davayla gündemde! Musayeva, geçtiğimiz Mart ayında Beşiktaş’ta kavga ettiği sevgilisine yemek bıçağıyla saldırmıştı. Hastaneden rapor alan Tatlıcı’nın şikayeti üzerine ünlü manken hakkında ‘silahla yaralama’ suçundan dava açılmıştı. Olaydan sonra ilişkilerine devam eden çift, bu kez yaşadıkları rezidanstaki komşularının şikayeti üzerine karakolluk oldu. 1 Ekim gecesi Musayeva ile sevgilisi, yüksek sesle müzik dinliyordu. Çiftin Nako Y. Adlı komşusu Levent Polis Merkezi’ne gidip şikayetçi oldu. İfadesi alınan ikili, olayı yalanladı.