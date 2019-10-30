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Sansasyonel çift - yeni bir davayla gündemde!

Sansasyonel çift - , Istanbul’da yaşadıkları rezidansta yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız etti. Komşu, karakola gidip çiftten şikayetçi oldu. Manken Günay Musayeva ile sevgilisi Taha Tatlıcı’nın ismi yeni bir davayla gündemde! Musayeva, geçtiğimiz Mart ayında ’ta kavga ettiği sevgilisine yemek bıçağıyla saldırmıştı. Hastaneden rapor alan Tatlıcı’nın şikayeti üzerine ünlü manken hakkında ‘silahla yaralama’ suçundan dava açılmıştı. Olaydan sonra ilişkilerine devam eden çift, bu kez yaşadıkları rezidanstaki komşularının şikayeti üzerine karakolluk oldu. 1 Ekim gecesi Musayeva ile sevgilisi, yüksek sesle müzik dinliyordu. Çiftin Nako Y. Adlı komşusu Levent ’ne gidip şikayetçi oldu. İfadesi alınan ikili, olayı yalanladı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 30.10.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 08:20
Sansasyonel çift Günay Musayeva - Taha Tatlıcı yeni bir davayla gündemde!
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Sansasyonel çift Günay Musayeva - Taha Tatlıcı yeni bir davayla gündemde!
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