Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Sıla evleniyor! Ünlü şef Hazer Amani ile birlikte olan Sıla hamile mi?

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu bir süredir birlikte olduğu ünlü şef Hazer Amani ile evleniyor mu? Birliktelikleri uzun süredir konuşulan Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.