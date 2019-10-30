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Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Sıla evleniyor! Ünlü şef Hazer Amani ile birlikte olan Sıla hamile mi?
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Sıla evleniyor! Ünlü şef Hazer Amani ile birlikte olan Sıla hamile mi?
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu bir süredir birlikte olduğu ünlü şef Hazer Amani ile evleniyor mu? Birliktelikleri uzun süredir konuşulan Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sıla'nın hayranları internette Sıla evleniyor mu? diye aratmaya başladı... Sosyal medyada son dakika haberi olarak olay olan iddia sonrası ünlü çiftten açıklama bekleniyor. Acele evliliğin nedeninin Sıla'nın hamile olabileceği söylentileri de iddialar arasında. Sıla ve Hazer Amani aşkı ilk olarak ikilinin bir arabanın arka koltuğunda birbirlerine sarılı uyurken görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı. Hazer Amani o sıralar evliydi sonrasında ünlü şef boşandı.
Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:07Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:20
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu bir süredir birlikte olduğu ünlü şef Hazer Amani ile evleniyor mu? Birliktelikleri uzun süredir konuşulan Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.