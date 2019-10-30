Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 31 Ekim 2019 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 31 Ekim 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 31 Ekim 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Sıra Dışı Olan Rutinimizin Bir Parçası Haline Gelecek" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 EKİM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür, Akrep burcunda geri hareketine başlamak için yavaşladı. Geçmişte yaşanan davaların sonuçları bugün tekrar gündeme gelebilir. Dev markaları bile birbirine düşürecek günlerden geçiyoruz. Herkesin parası ve egosu konuşulacak.

KOÇ: Ay, bugün saat 16:28'den itibaren boşlukta hareket ediyor. Başarmak, seni motive ve tatmin eden şeylerin başında geliyor. Tadını çıkarıp, kariyerinde iyi adımlar atabilirsin. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Koç burcuysan, evlilik fikrini sevgilinle de paylaşacaksın. Ailevi konularla ilgili çözümlenemeyen konular hukuki boyuta taşınabilir.

BOĞA: Duygularına ve mantığına aynı anda söz geçirebilirsin. Evlilik hazırlığı içindeysen, düğünün detayları ile ilgili yakın arkadaşından yardım alabilirsin. Sadece daha önce yaşadığın hayal kırıklıkları yüzünden, kendini saklamayı tercih ediyorsun. Yine de kendini kapatmaman hayatın akışı için önemli olabilir.

İKİZLER: Motivasyonunu düşürmeye çalışan kişileri çok duymamaya çalışırsan verimin daha da artacak. Disiplini her alanda tercih ettiğin için, iş yaşamını da düzene sokacaksın. Çok fazla detaycı olmamalısın, çünkü bazen ormanı gezerken, ağaçları kaçırıyorsun. Bu yüzden odaklanman gereken şeylere bir bütün olarak bakmaya çalış.