Yaşasın Cumhuriyet!

Simge korosu

Alanya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'nin konuğu Simge oldu. Simge , Alanya Meydanı'nda düzenlediği Cumhuriyet Bayramı konserinde güzelleğiyle de beğeni topladı. Sahneye 'Öpücem' parçasıyla başlayarak tüm sevenlerine sahneden öpücük gönderen ve son klip şarkısı 'Yalnız Başına'yı da seslendiren Simge'ye binlerce kişi koro halinde eşlik etti.



Pop müziği atağa geçirecek

Şarkıcı Mustafa Sandal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında önceki akşam Ataşehir Watergarden'da sahneye çıktı. Şarkıcı Zeynep Bastık'la birlikte çıkaracakları 'Mod' şarkısına klip çektiklerine değinen Sandal, "Pop müzik öldü diyenler, bu şarkı popu atağa geçirecek" diye konuştu.



Gençlerin zeybek ve vals gösterisi büyüledi

Cemal Reşit Rey Konser Salon'unda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konseri, önceki gün gerçekleşti. Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Oda Orkestrası'nın konserinde, solistler Cihat Aşkın ve Gökhan Aybulus yer aldı. Konserde Nevit Kodallı'nın 'Ebru', Ulvi Cemal Erkin'in 'Keman Konçertosu" ve 'Köçekçe Süiti', Bülent Tarcan'ın '3. Süiti' ve Johann Strauss'un 'Mavi Tuna Valsi' seslendirildi.



Göksel'e yoğun ilgi

Şarkıcı Göksel'in, Adana'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Konseri, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Hareketli şarkılarıyla gençleri coşturan Göksel, duygusal şarkılarıyla da hüzünlendirdi. Adanalı hayranlarıyla şarkılarını seslendiren Göksel, sahne şovlarıyla da büyük beğeni topladı.



'Şahanesin Turgutlu'

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermek için Manisa'ya gitti. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Özbey, "Cumhuriyet coşkusu bu, çok teşekkürler Turgutlu, şahaneydiniz" notunu paylaştı.



29 Ekim coşkusu Tekirdağ Çerkezköy'de

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıldönümünü on binlerce insanın Türk bayrağını elinden düşürmedikleri konseriyle kutladı. Tekirdağ şehir meydanını söylediği şarkılarla ve marşlarla karnaval alanına çeviren Göçer, Çerkezköy'de olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu sahnede paylaşırken, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın yaşattığı gururdan da bahsetti.

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