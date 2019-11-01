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“Balkanlar”da atv Rüzgarı!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek ’un en başarılı distribütörü olarak anılıyor.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 15:40
“Balkanlar”da atv Rüzgarı!

Tring Tv'de Kimse Bilmez, Ağlama Anne ve Hercai; Vision Plus isimli televizyon kanalında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Sen Anlat Karadeniz yayın hayatına başladı. Sen Anlat Karadeniz, Kanal D Romanya'da kanal ortalamasının çok üzerinde performans göstererek kanalın genel izlenme oranını da büyük derece de arttırdı.

22 ÜLKEYE DAHA SATIŞI YAPILDI

atv'nin hem TV ekranlarında hem de dijital ekranlarda rekor üstüne rekor kıran bir diğer dizisi Hercai ise şu anda Özbekistan (Sevimli Tv) ve Arnavutluk (Tring TV) ülkelerinde yayın hayatına başladı. Ayrıca İspanya, Şili, Macaristan, Romanya başta olmak üzere toplamda 22 ülkeye daha satışı yapıldı.

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“Balkanlar”da atv Rüzgarı!
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