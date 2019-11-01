Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli’nin aile krizi büyüyor! Cenk Küpeli'nin şimdide annesi isyan etti!

İbrahim Kutluay ile evliliğini ihanet yüzünden sonlandıran Demet Şener gönlünü Cenk Küpeli'ye kaptırmıştı. Kısa sürede evlenmeye karar veren çift görkemli bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Cenk Küpeli'nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu söylentilerini Cenk Küpeli'nin yaptığı açıklamalar da desteklemişti. Demet Şener'in sık sık sosyal medyadan yaptığı mutlu aile paylaşımları İbrahim Kutluay'a nispet yapıyor haberlerine yol açmıştı. Cenk Küpeli'nin babasının katıldığı programda yaptığı açıklamalar sonrası şimdi de annesi isyan etti. Cenk Küpeli'nin annesi "Oğlumu çaldı. Cenk Ankara'ya geliyor. Bizimle görüşmeden dönüyor. Bu olayın arkasında Demet Şener var…" dedi.
Giriş Tarihi: 1.11.2019 12:00Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 12:29
Demet Şener'le evlenen Cenk Küpeli'nin bu kez annesi isyan etti: Oğlumu çaldı. Cenk Ankara'ya geliyor. Bizimle görüşmeden dönüyor. Bu olayın arkasında Demet Şener var…