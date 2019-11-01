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'in eşi ’nin aile krizi büyüyor! Cenk Küpeli'nin şimdide annesi isyan etti!

ile evliliğini ihanet yüzünden sonlandıran gönlünü 'ye kaptırmıştı. Kısa sürede evlenmeye karar veren çift görkemli bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Cenk Küpeli'nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu söylentilerini Cenk Küpeli'nin yaptığı açıklamalar da desteklemişti. Demet Şener'in sık sık sosyal medyadan yaptığı mutlu aile paylaşımları İbrahim Kutluay'a nispet yapıyor haberlerine yol açmıştı. Cenk Küpeli'nin babasının katıldığı programda yaptığı açıklamalar sonrası şimdi de annesi isyan etti. "Oğlumu çaldı. Cenk Ankara'ya geliyor. Bizimle görüşmeden dönüyor. Bu olayın arkasında Demet Şener var…" dedi.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 12:29
Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli’nin aile krizi büyüyor! Cenk Küpeli'nin şimdide annesi isyan etti!

'le evlenen 'nin bu kez annesi isyan etti: Oğlumu çaldı. Cenk Ankara'ya geliyor. Bizimle görüşmeden dönüyor. Bu olayın arkasında Demet Şener var…

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Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli’nin aile krizi büyüyor! Cenk Küpeli'nin şimdide annesi isyan etti!
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