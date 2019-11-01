Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Kasım 2019 Cumartesi günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Kasım 2019 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 2 Kasım 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gök kubbenin aşk bayraklarını taşıyan gezegeninin adıdır Venüs!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 KASIM 2019 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs Yay burcunda adaletin kime nasıl işlediğini sorgulatırken, uluslararası ticarete gelen yaptırımlar herkesin dikkatin çekecek. Venüs Türkiye'nin natal haritasında 6. evinde hareket ederken, toprakla ilgili her türlü konu tekrar gündeme gelebilir. Ayrıca tarımı ön plana çıkaracak ayın adı 2019 Kasım olacak.

KOÇ: Bazı konuşmaların planladığın gibi gitmediğini fark edebilirsin. Komşularınla, arkadaşlarınla anlamsız sorunlar üzerine tartışmalar yaşayabilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinle karşılıklı dürüst konuşmalar yapılabilirsin. Evli bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişiyle ev ve işle işle ilgili radikal kararlar alabilirsin.

BOĞA: Gün içerisinde memnuniyetsizlik yaşadığını konuşmalarına ve tavırlarına yansıtabilirsin. Gerginliğini, insanlara yaptığın sert eleştirilerle dışa vurmamaya özen göstermelisin. Evli bir Boğa burcuysan, eşin ve ailen arasında denge kurmakla uğraşabilirsin. Yakın bir zamanda eğitimine ara vermiş bir Boğa burcuysan, yeniden başlamanın yollarını arayabilirsin.

İKİZLER: Bugün seni olumsuzluğa itecek, kötü olmanı hissettirecek tüm insanlardan ve gelişmelerden kendini uzak tutuyorsun. İstikrarı elden kaçırdığın ilişkinde daha toparlayıcısın. Çocukları olan bir İkizler burcuysan, düzeni sağlamak adına, iş bölümü yapabilirsin. Evli bir İkizler burcuysan, birtakım sorunlara hazırlıklı olmalısın.