Akustik modasına Berksan da uydu

Pop müzikte sessiz sedasız kendi şarkılarını yaparak başarı kazanan Berksan, geçtiğimiz Mayıs ayında aranjör kardeşi Turaç Berkay'la birlikte Sony Müzik etiketiyle piyasaya çıkardığı 'Yeni Biri' şarkısının akustik versiyonunu müzikseverlerle buluşturdu. Radyolarda en çok çalınan şarkılar arasında yerini alan 'Yeni Biri', dinleyici tarafından da tam not aldı.Berksan'ın özellikle slow şarkılarını çok beğendiğimi söylemek isterim.Yıllar sonra dinlenilebilecek şarkılar yaptığı için kendisini tebrik ediyorum.Hem sesi, hem de yaptığı şarkılarla dikkat çeken Bilal Sonses, kendi parçalarının yanı sıra düetleri ve sanatçı arkadaşlarına verdiği şarkılarla da adından söz ettiriyor. Sonses, geçen hafta sözümüziği kendisine ve Melda Gürbey'e ait olan 'Neyim Olacaktı' adlı şarkısını DMC etiketiyle piyasaya çıkardı. Bu güzel şarkının ardından Mustafa Ceceli'ye verdiği 'Bedel' şarkısı bir haftada 12 milyon 100 kişi tarafından dinlendi. Daha önce Bengü ile yaptığı 'İçimden Gelmiyor' da 36 milyon kez dinlenmiş. Bilal Sonses, gelecek vâdeden ve sağlam adımlarla ilerleyen isimler arasında yerini alacağa benziyor.Zeynep Bastık'ın, geçtiğimiz hafta yeni şarkıları olmadan Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatçı arkadaşlarının şarkılarından repertuvar yaparak sahneye çıkmasını eleştirmiştim. Ancak Bastık'ın yepyeni şarkılara göz kırptığını öğrendim. Bastık, pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal'la 'Mod' isimli şarkıda düet yapmış. Ben de aslında kendisine tam olarak bunu söylemeye çalışmıştım geçtiğimiz hafta; yani sanatçı üretmeli, yapılanı yapmamalı...Ünlü müzisyen Bülent Özdemir'in proje albümünü duyunca hemen Sibel Can'ı aradım. Çünkü Can, Özdemir'in şarkılarını en çok seslendiren isim. Hatırlatmak gerekirse; Özdemir, Can'ın söylediği 'Lale Devri', 'Benim Yerime de Sev', 'Özledin mi', 'Mucizeler' ve son olarak 68 milyonun üzerinde tıklanan yılın slow şarkısı 'Senden Başka Kimsem Yok' gibi pek çok eserin bestecisi. Özdemir'in çalışmalarına geçtiğimiz Mart ayında başlanan albümünün detayları şekillenmeye başlamış. Aldığım bilgilere göre; bu saygı albümünde Sibel Can, Bülent Özdemir'in yepyeni bir şarkısını, Demet Akalın da Ferhat Göçer'in seslendirdiği 'Cennet' isimli şarkıyı seslendirecekmiş. Bakalım albümde bu ikiliden başka kimler yer alacak?