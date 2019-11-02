Bodrum’da yüzme şenliği

BUGÜN NELER OLDU

Bodrum'da düzenlenen 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, binlerce sporcu ve sporseveri bir araya getirdi. Hapimag Resort Sea Garden Bodrum ev sahipliğindeki şampiyonanın en çekişmeli müsabakası ise 10 kilometrelik Hapimag Maratonu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki son yarış ise bayram kutlamaları eşliğinde gerçekleşti. Türk bayraklı onlarca balonun gökyüzünü doldurduğu o anlarda yüzücüler yarışa başladı. Dört gün süren şampiyonaya, 15 ülkeden 2 bin 200'ün üzerinde sporcu katıldı.