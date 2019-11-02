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gecesi

, 4-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Rap müzikten pop ve rocka farklı türleri bir araya getirecek. 7 Kasım Perşembe akşamı, 7 saat boyunca ’da ’in dev isimleri art arda sahne alacak.

Giriş Tarihi: 2.11.2019 14:00
İstanbul Türkçe Rap gecesi

7 Kasım Perşembe günü müzikseverler Volkswagen Arena'da müthiş bir rap müzik maratonuna şahitlik edecek. Rap ve hip hop müziğin en başarılı temsilcilerinin sahneye çıkacağı gün 17.00'de Baneva ile başlayacak. Alaturka Mavzer, Sansar Salvo, Önder Şahin & Sayedar, Kamufle, Nova Norda ve Ayben ile devam edecek konserler gecenin ilerleyen saatlerinde Anıl Piyancı ve Gazapizm ile coşkunun doruğuna ulaşacak. Finali ise Türkçe Rap'in efsane ismi Ceza yapacak. Fizy İstanbul Müzik Haftası, yine Volkswagen Arena'da 8 Kasım'da pop gecesi ile devam edecek. 9 Kasım'da ise rock konserleri ile final yapacak.

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İstanbul Türkçe Rap gecesi
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