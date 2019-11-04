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Son dakika haberi: 'tan genç oyuncuya ilan-ı aşk! Serdar Ortaç ile evleniyor mu?

'la olan 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren evliliğe küsmedi. Serdar Ortaç sahneden sinyali verdi. Serdar Ortaç'ın "Karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor." sözleri magazin gündemine sok dakika haberi olarak düştü. Takvim'in haberine göre Serdar Ortaç'ın bu sözleri onu izlemeye gelen genç oyuncu 'a idi. Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ve Leman Davran arasında aşk dedikoduları çıkmış ama Serdar Ortaç ortak iş yapacaklarını söyleyip yalanlamıştı.

Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:41
Son dakika haberi: Serdar Ortaç'tan genç oyuncuya ilan-ı aşk! Serdar Ortaç ile Leman Davran evleniyor mu?

'la olan 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren evliliğe küsmedi. Serdar Ortaç sahneden sinyali verdi.

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Son dakika haberi: Serdar Ortaç'tan genç oyuncuya ilan-ı aşk! Serdar Ortaç ile Leman Davran evleniyor mu?
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