Son dakika haberi: Serdar Ortaç'tan genç oyuncuya ilan-ı aşk! Serdar Ortaç ile Leman Davran evleniyor mu?

Chloe Loughnan'la olan 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç evliliğe küsmedi. Serdar Ortaç sahneden evlilik sinyali verdi. Serdar Ortaç'ın "Karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor." sözleri magazin gündemine sok dakika haberi olarak düştü. Takvim'in haberine göre Serdar Ortaç'ın bu sözleri onu izlemeye gelen genç oyuncu Leman Davran'a idi. Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ve Leman Davran arasında aşk dedikoduları çıkmış ama Serdar Ortaç ortak iş yapacaklarını söyleyip yalanlamıştı.
Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:29Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:41