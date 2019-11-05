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Atatürk ölüm yıl dönümünde en sevdiği şarkılarla anılacak!

, ölümünün 81. yıl dönümünde en sevdiği şarkılarla anılıyor. Poll Production etiketiyle piyasaya çıkan albüm toplamda 13 şarkıdan oluşuyor.

Giriş Tarihi: 5.11.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 11:47
Atatürk ölüm yıl dönümünde en sevdiği şarkılarla anılacak!

Melihat Gülses ve Hakan Aysev'in seslendirdiği şarkılar Türk Müziğinin en önemli eserlerinden oluşuyor. Albümde 'Fikrimin İnce Gülü', 'Çanakkale Türküsü', 'İzmir'in Kavakları', 'Ah Bir Ataş Ver' ve 'Kimseye Etmem Şikayet' gibi değerli 13 parça yer alıyor.

'Ata'mızın Sevdiği Şarkılar'dan oluşan albümün ilk video klibi 'Fikrimin İnce Gülü' de yine Atatürk'ün en sevdiği mekanlardan biri olan Pera Palas'ta çekildi. Enes Bilal Taşcı yönetmenliğinde çekilen video klipte Melihat Gülses ve Hakan Aysev'in valsi klibin en güzel detaylarından biri oldu.

Bugün tüm dijital platformlar ve müzik marketlerde yer alan albüm ile Atatürk, hafta boyunca en sevdiği şarkılar ile anılacak.

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Atatürk ölüm yıl dönümünde en sevdiği şarkılarla anılacak!
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