‘Kınamda kendi şarkımı çaldıracağım’

BUGÜN NELER OLDU

ÜNLÜ şarkıcı Merve Özbey, önceki gün İstMarina Jolly Joker'de konser verdi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konsere ilgi büyüktü. Özbey gecede sevilen şarkısı 'Yaramızda Kalsın'ın yanı sıra Sezen Aksu'dan Neşet Ertaş'a kadar Türk müziğinin usta isimlerinin şarkılarını da seslendirdi. Özbey, konserinin sonlarına doğru 'Erik Dalı'nı çaldırarak kendisine eşlik eden sahne ekibiyle oynadı. 2.5 sahnede kalan genç şarkıcı, "Evime hoş geldiniz. Hep söylemişimdir buraya gelince çok heyecanlanıyorum diye. Yine gelirken heyecandan ellerim titredi" dedi. Yakında Kenan Koçak ile dünyaevine girecek olan Özbey, "Yıllarca düğünlerde, kınalarda benim şarkım çalındı. Artık sıra bende. Kınamda kendi şarkımı da çaldıracağım" diye konuştu.