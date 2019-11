Avukat bürosu olan Can Yaman böyle görüntülendi!

Can Yaman aslında bir avukat. Hukuk okumasına rağmen oyunculuğu tercih eden Can Yaman, Liseyi birincilikle bitiren Can Yaman, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. 2012 yılında mezun olan Can Yaman, oyunculuk tutkusundan vazgeçmedi.

BOŞ ZAMANLARINDA OFİSE UĞRUYOR

İki işi bir arada götüren ünlü ismin Bebek'te hukuk bürosu var. Milliyet'in haberine göre; Can Yaman, boş zamanlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olmak için ofise uğruyor. Önceki gün de ofisin penceresinde böyle görüntülendi.