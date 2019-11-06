Bağış Ailesi’ni uğurladılar

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Çek Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği'ne atanan eski Avrupa Birliği bakanı Egemen Bağış'a önceki gün Darülaceze'de bir veda töreni düzenlendi. Uğurlama törenine Yavuz Bingöl, kızı Türkü Bingöl ve damadı Mert Yüncü'nün yanı sıra, Tamer Karadağlı, Demet Şener ve İsmail Acar da katıldı. Davette Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış, şöyle konuştu: "Prag yolculuğumuz öncesi 15 yıldır gönlümüze taht kurmuş kurumun personeli, sakinleri ve dostlarımızla bizi bir araya getiren sevgili başkanımız Hamza Cebeci başta olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkürü borç biliriz. Yunus Emre'nin dediği gibi; bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz." Bağış Ailesi, 11 Kasım'da ülkeden ayrılacak.Aileyi uğurlamaya gelenler arasında bulunan Türkü Bingöl, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı: 'Herkesi Darülaceze'ye gelip burada kalan pamuk insanlarla vakit geçirmeye davet ediyoruz. Ayrıca Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış'ı yeni görevi için Prag'a uğurluyoruz. Kendilerine ve benim iyilik elçisi ablam Beyhan Bağış'a yeni hayatlarında başarılar diliyorum.'