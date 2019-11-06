Berkay’ın yeni lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kesenin ağzını açtı!
Şarkıcı Berkay, son model Bentley marka araç satın aldı. Ünlü şarkıcı Berkay, lüks araç için 2 milyon 200 bin lira ödedi. Demet Akalın ile yaşadığı hediye polemiği ile gündemden düşmeyen Berkay, aracını yeniledi. Ünlü şarkıcı Berkay, son model Bentley marka araç satın aldı. Berkay, lüks araç için kesenin ağzını açarak 2 milyon 200 bin lira ödedi. Berkay ve eşi Özlem Şahin’in baş harflerinden oluşan özel “BOS” plaka yaptıran şarkıcı, yeni aracının önünde Erkan Özkaya ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte poz verdi.
Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:40Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 10:45
Demet Akalın ile yaşadığı hediye polemikle gündemden düşmeyen şarkıcı Berkay Şahin, 2 milyon 200 bin TL ödeyerek aracını yeniledi. Şarkıcı, aracına eşi ve kendi adının baş harflerinden oluşan özel bir plaka yaptırdı.