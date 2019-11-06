Berkay’ın yeni lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kesenin ağzını açtı!

Demet Akalın ile yaşadığı hediye polemikle gündemden düşmeyen şarkıcı Berkay Şahin, 2 milyon 200 bin TL ödeyerek aracını yeniledi. Şarkıcı, aracına eşi ve kendi adının baş harflerinden oluşan özel bir plaka yaptırdı.