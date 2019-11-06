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' Gevrektir' şarkısı davalık oldu! Şarkıcı 'a 'Erik Dalı' yasağı geldi!

' Gevrektir' ile düğün ve eğlencelerimize giren , geçtiğimiz günlerde yapımcısına sitem etti. 360 milyon kez izlenen '' şarkısı yapımcısı ile şarkıyı söyleyen Ömer Faruk Bostan'ın arasını açtı. Rekor izlemeye ulaşan Erik Dalı şarkısının kullanıldığı yüzlerce toplu dans videoları çekildi. Sözlerini 30 yıl önce hayatını kaybeden Kadir Türen'in yazdığı şarkı patlayınca kazanılan para şarkıcı ile yapımcıyı karşı karşıya getirdi. GÜNAYDIN'dan Hakan Uç Erik Dalı kavgasını köşesine taşıdı.

HAKAN UÇ HAKAN UÇ Günaydın
Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:41
'Erik Dalı Gevrektir' şarkısı davalık oldu! Şarkıcı Ömer Faruk Bostan'a 'Erik Dalı' yasağı geldi!

Gevrektir' ile düğün ve eğlencelerimize giren , geçtiğimiz günlerde yapımcısına sitem etti. Önce durumu araştırdım. Malum şarkının videosu 360 milyon kez izlendi. Bu bir rekor. Bu şarkı ile düğün videosu çeken bir grup bile 10 milyon kez izlendi. Sözlerini 30 yıl önce hayatını kaybeden Kadir Türen'in yazdığı şarkı içimize öyle işledi ki... Şimdi konuya dönecek olursak... Yapımcı ile şarkıcı arasında mahkemeye taşınan bir husumet doğdu.

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'Erik Dalı Gevrektir' şarkısı davalık oldu! Şarkıcı Ömer Faruk Bostan'a 'Erik Dalı' yasağı geldi!
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