'Erik Dalı Gevrektir' şarkısı davalık oldu! Şarkıcı Ömer Faruk Bostan'a 'Erik Dalı' yasağı geldi!

Erik Dalı Gevrektir' ile düğün ve eğlencelerimize giren Ömer Faruk Bostan, geçtiğimiz günlerde yapımcısına sitem etti. Önce durumu araştırdım. Malum şarkının videosu 360 milyon kez izlendi. Bu bir rekor. Bu şarkı ile düğün videosu çeken bir grup bile 10 milyon kez izlendi. Sözlerini 30 yıl önce hayatını kaybeden Kadir Türen'in yazdığı şarkı içimize öyle işledi ki... Şimdi konuya dönecek olursak... Yapımcı ile şarkıcı arasında mahkemeye taşınan bir husumet doğdu.

Noter katiplerinin 'Erik Dalı' yorumu sosyal medyada beğeni topladı!