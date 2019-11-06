Kalben'den son dakika taciz açıklaması! Kalben yıllar sonra itiraf etti: "Tacize uğradım"
Kalben, canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Kalben şarkıları ve sahne performansı ile son yıllarda konuşulan isimlerden birisi olmuştu. Kalben, katıldığı bir programda yıllar önce otobüste yaşadığı taciz olayını anlattı. Otobüste başladığını iddia ettiği kan donduran olayla ilgili ünlü şarkıcı, “O an bir şey yapmadım. Siz böyle bir şey yaşadığınızda bağırın. Tacize sesinizi çıkarın” dedi. Kalben, yaşadığı taciz olayını ilk kez paylaştı: Bir gün babam aradı, ‘Annen ölmek üzere’ dedi. Hemen iki arkadaşımla İstanbul’dan İzmir’e yola çıktık. Otobüs mola verirken ben uyuyakaldığım için arkadaşlarım orada inmişler. Ardından ben bir elle gözümü açtı… İşte Kalben’in çarpıcı açıklamaları!
Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:18Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:18
Kalben katıldığı bir programda yıllar önce otobüste yaşadığı taciz olayını anlattı. Şarkıcı, "O an bir şey yapmadım. Siz böyle bir şey yaşadığınızda bağırın. Tacize sesinizi çıkarın" dedi.