‘Serdar en yakın arkadaşım’

BUGÜN NELER OLDU

ŞarkıcıSerdar Ortaç ile beş yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran İrlandalı model Chloe Lounghan, Bebek'te objektiflere takıldı. Loughnan'a, Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "İyi ki boşanmışım" açıklaması hatırlatıldı. Loughnan, "Böyle bir şey söylediğini sanmıyorum, ona sormak lazım tabii. Bizim sıkıntımız yok. Daha dün gece yemek yedik beraber" diye konuştu. Ünlü model "Hâlâ aşık mısınız eski kocanıza?" sorusuna da "Ben her zaman ona en yakın arkadaşım olarak bakıyorum" diye yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Emre Kaya ile ismi anılan Loughnan, "O kişiyi tanımıyorum ben" diye konuştu.