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Cenk Küpeli’nin ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Demet Şener'i eşi 1 milyonluk hediye ile teselli etti!
Cenk Küpeli’nin ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Demet Şener'i eşi 1 milyonluk hediye ile teselli etti!
Kayınpederi Avni Küpeli tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Demet Şener'e eşi Cenk Küpeli destek çıktı. Ailesine karşı Haziran'da evlendiği Şener'i savunan Küpeli, bununla da kalmayıp eski mankene Volvo marka cip hediye ederek jest yaptı. Şener, önceki gün 1 milyon lira değerindeki yeni cipiyle Bebek'te objektife yansıdı. Küpeli ailesinin açıklamaları için "Biz mutlu ve keyifliyiz. Hiçbir şey tadımızı bozamayacak" diyen Şener'in aracındaki plaka detayı da gözden kaçmadı. Eski mankenin 'KPL' plakasıyla soyadına atıfta bulunması "Küpeli Ailesi'ne bir demet nispet" dedirtti. İşte Demet Şener’in 1 milyonluk tesellisi…
Giriş Tarihi: 7.11.2019 12:15Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 12:17
Kayınpederi Avni Küpeli tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Demet Şener'e eşi Cenk Küpeli destek çıktı. Cenk Küpeli, ailesinin hışmına uğrayan eşi Demet Şener'i 1 milyon liralık Volvo ciple teselli etti.