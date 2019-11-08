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ve eşi doğum gününde nikah tazeledi

, 44’üncü yaşını önceki gün Baltalimanı’nda düzenlenen partiyle kutladı.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 10:36
Ferman Toprak ve eşi doğum gününde nikah tazeledi

Ünlü türkücü ile eşi Hilal Toprak için gecede sürpriz bir "nikâh tazeleme" organizasyonu da yapıldı. Çiftin bu özel gecesine Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Selin Ciğerci, Soner Sarıkabadayı, Aslı Hünel, Elif Karlı, Songül Karlı ve Murat Kurşun da katıldı.

Eşi Hilal Toprak'ın kendisine en büyük hediyesinin minik kızları Adel Su olduğunu söyleyen Ferman Toprak, "44 olduk. Daha nicelerini kutlamamızı Allah nasip etsin. Bu gecede yanımda olan olamayan bütün dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Kaynak: Hürriyet

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Ferman Toprak ve eşi doğum gününde nikah tazeledi
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