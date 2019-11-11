Gümbür gümbür gelen ‘Baba Parası’

BUGÜN NELER OLDU

Türk sinemasının son yıllarına damga vuran Selçuk Aydemir- Murat Cemcir- Ahmet Kural üçlüsünü altıncı kez bir araya getiren 'Baba Parası' filminin teaser'ı yayınlandı. Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' film ve dizilerinden sonra, yeni komedi filmi 'Baba Parası'nın teaser'ı sinema salonlarında dönmeye başladı. Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş'ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor. Baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alan filmin teaser'i kahkahanın ilk sinyalini veriyor. 'Baba Parası', 1 Ocak 2020'de vizyonda.