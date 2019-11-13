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ile aşk mı yaşıyor? Burcu Esmersoy'dan Tamer Karadağlı ile yakalanma görüntülerine jet yanıt!

'dan kısa süre önce boşanan ile oyuncu 'nın görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tamer Karadağlı ile bir dinlenme tesisinde görüntülenen Burcu Esmersoy 'yakalandılar' haberlerine sert çıkıştı. Burcu Esmersoy ile Tamer Karadağlı aşk mı yaşıyor? sorularına sebep olan görüntüler sonrası Burcu Esmersoy bağlandığı Söylemezsem Olmaz programında iddialara yanıt verdi. İşte Burcu Esmersoy ve Tamer Karadağlı arasında o gece olanlar...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:48
Burcu Esmersoy ile Tamer Karadağlı aşk mı yaşıyor? Burcu Esmersoy'dan Tamer Karadağlı ile yakalanma görüntülerine jet yanıt!

Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile dinlenme tesislerinde görüntülendi.

BEN İŞ YAPAMAYACAK MIYIM?

İkilinin gündeme bomba gibi düşen görüntülerine Burcu Esmersoy'dan jet hızında yanıt geldi.
İşte Burcu Esmersoy'un Söylemezsem Olmaz'a yaptığı açıklama: Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Ya köpek gibi çalışıyorum.Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon'a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul'a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?

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Burcu Esmersoy ile Tamer Karadağlı aşk mı yaşıyor? Burcu Esmersoy'dan Tamer Karadağlı ile yakalanma görüntülerine jet yanıt!
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