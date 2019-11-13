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Şarkıcı 'e polise hakaretten dava! Tuğba Özerk hakim karşısına çıkacak!

Şarkıcı hakkında, 'in Çeşme ilçesinde yaptığı sonrası polise hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava açılan Özerk, 21 Kasım'da Çeşme 2. hakim karşısına çıkacak.

AA Günaydın
Giriş Tarihi: 13.11.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 14:37
Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava! Tuğba Özerk hakim karşısına çıkacak!

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaptığı trafik kazası sonrası polise hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tuğba Özerk'in, 15 Ekim 2018'deki trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru A.A'ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği belirtildi.

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET"

İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Özerk'in "olay günü alkollü araç kullanmadığı için alkolmetreye üflemek istemediği, bu sebeple polis memurlarıyla arasında tartışma çıktığı ancak kimseye hakaret etmediği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava açılan Özerk, 21 Kasım'da Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava! Tuğba Özerk hakim karşısına çıkacak!
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