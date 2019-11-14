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’nın entrikacı Behice’si 'ndan çok özel açıklamalar!

'da çekilen atv'nin sevilen dizisi ''ya bu sezon dahil olan 'yla diziyi, rolünü, Adana'daki yaşamını anlattı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın entrikacı 'Behice'si Esra Dermancıoğlu "Hiçbir karakteri iyi ya da kötü olarak değerlendirmem. Onların uç noktalara gidebilecek yönlerini seyirciye göstermeyi seviyorum. 'Behice' de Moda'dan Adana'ya gelmiş, özgüvensizlikten kaynaklı cesaretle entrikalar yapan böyle bir kadın." dedi.

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:00
Bir Zamanlar Çukurova’nın entrikacı Behice’si Esra Dermancıoğlu'ndan çok özel açıklamalar!

'da çekilen atv'nin sevilen dizisi ''ya bu sezon dahil olan 'yla diziyi, rolünü, Adana'daki yaşamını konuştuk. Dermancıoğlu, sosyal medyayı eleştirel bir bakış açısıyla anlatan yeni tiyatro oyunu 'Klan'ı da anlattı.

DİZİYE DAHİL OLMA SÜRECİNİZİ ANLATIR MISINIZ?

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ile birlikte bir toplantı yaptık. "Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir karakter girecek ve senin oynamanı istiyoruz" dediler. Ben ikisini de çok seviyorum, onlarla birlikte çalışınca çok mutlu oluyorum. Onun için seve seve bu projeye girdim. Ekip de çok güzel. Zaten çok başarılı bir diziye dahil oldum.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın entrikacı Behice’si Esra Dermancıoğlu'ndan çok özel açıklamalar!
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