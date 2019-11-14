Bir Zamanlar Çukurova’nın entrikacı Behice’si Esra Dermancıoğlu'ndan çok özel açıklamalar!

Adana'da çekilen atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'ya bu sezon dahil olan Esra Dermancıoğlu'yla diziyi, rolünü, Adana'daki yaşamını konuştuk. Dermancıoğlu, sosyal medyayı eleştirel bir bakış açısıyla anlatan yeni tiyatro oyunu 'Klan'ı da anlattı.

DİZİYE DAHİL OLMA SÜRECİNİZİ ANLATIR MISINIZ?



Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ile birlikte bir toplantı yaptık. "Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir karakter girecek ve senin oynamanı istiyoruz" dediler. Ben ikisini de çok seviyorum, onlarla birlikte çalışınca çok mutlu oluyorum. Onun için seve seve bu projeye girdim. Ekip de çok güzel. Zaten çok başarılı bir diziye dahil oldum.