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Haberi: Genç oyuncu 80 yaşındaki 'ten boşanma kararı aldı

Magazin gündemine bomba gibi bir haberi düştü. Genç oyuncu , Amerika'da 80 yaşındaki ile evlendi. Evliliğiyle günlerce adından söz ettiren Miraloğlu, boşanma kararı aldı. Meltem Miraloğlu’nun 48 yaş büyük Amerikalı eşinden boşanması olarak gündeme oturdu. 3 ay önce nikah masasına oturan çiftin ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yakın çevresine 'çaresiz kaldım' diyen Miraloğlu, ayrılık kararı aldı ve boşanma işlemlerini başlattı.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:32
Son Dakika Haberi: Genç oyuncu Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Patrick'ten boşanma kararı aldı

'nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. 80 yaşındaki emekli öğretmen Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, boşanma kararı aldı.

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Son Dakika Haberi: Genç oyuncu Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Patrick'ten boşanma kararı aldı
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