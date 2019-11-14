Son Dakika Haberi: Genç oyuncu Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Patrick'ten boşanma kararı aldı

Magazin gündemine bomba gibi bir son dakika haberi düştü. Genç oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Evliliğiyle günlerce adından söz ettiren Miraloğlu, boşanma kararı aldı. Meltem Miraloğlu’nun 48 yaş büyük Amerikalı eşinden boşanması son dakika haberi olarak gündeme oturdu. 3 ay önce nikah masasına oturan çiftin ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yakın çevresine 'çaresiz kaldım' diyen Miraloğlu, ayrılık kararı aldı ve boşanma işlemlerini başlattı.
Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:30Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:32
Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. 80 yaşındaki emekli öğretmen Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, boşanma kararı aldı.