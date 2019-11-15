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eşi için kesenin ağzını açtı!

eşi için kesenin ağzını açtı. Dün tanışmalarının ikinci yılını kutlayan Alişan, eşine 70 bin TL'lik bir kral dairesinde kutlama yaptı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında nikah masasına oturan ünlü türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol dün tanışmalarının ikinci yılını kutladı. Çok lüks bir mekanda yemek yiyen ikiliden Alişan, eşi için ta m 70 bin TL vererek bir kral dairesi tuttu. Eşi için bir köpek sahiplendi ve 25 bin TL değerinde bir çanta aldı.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 16:22
Alişan eşi Buse Varol için kesenin ağzını açtı!

Geçtiğimiz sene dünyaevine giren ve dün tanışmalarının ikinci yılını kutladı. Ünlü sanatçı Alişan, eşi için hiçbir masraftan kaçınmayarak 70 bin TL değerinde kral dairesi tuttu.

KRAL DAİRESİ TUTTU

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında nikah masasına oturan ünlü türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol dün tanışmalarının ikinci yılını kutladı. Çok lüks bir mekanda yemek yiyen ikiliden Alişan, eşi için tam 70 bin TL vererek bir kral dairesi tuttu. Eşi için bir köpek sahiplendi ve 25 bin TL değerinde bir çanta aldı.

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Alişan eşi Buse Varol için kesenin ağzını açtı!
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