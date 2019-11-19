Ferhat Göçer: Mavi Boncuk'a hayatı boyunca gözlerinin içine bu kadar yakından bakıp şarkı söyleyen tek erkek benim

Sahneye ilk çıkan isim olan Yeşilçam'ın Mavi Boncuk lakaplı yıldızı Emel Sayın, şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkardı. Dillere dolanan şarkılarını hayranları için seslendiren başarılı sanatçı, performansının son bölümünde sahneye gelip kendisine sürpriz yapan Ferhat Göçer'le muhteşem bir düete imza attı.

MAVİ BONCUK'A BU KADAR YAKLAŞIP ŞARKI SÖYLEYEN TEK ERKEĞİM...



''Kariyerimdeki en doğru seçimimle yan yanayım. Şuan hayatımın en güzel filminde başrol oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Mavi Boncuk'a hayatı boyunca gözlerinin içine bu kadar yakından bakıp şarkı söyleyen tek erkek benim. Çok şanslıyım. İnsan onunla yan yana gelince ister isemez heyecanlanıyor...'' sözleri ile Emel Sayın'ı yere göğe sığdıramayan Ferhat Göçer, gözlerini Sayın'ın yıllara meydan okuyan güzelliğinden bir an olsun alamadı.

GÜNAY RESTAURANT'TA ''FİLM GİBİ'' GECE



Seyirlik düetin ardından Günay Restaurant'ta sevenleri ile bir araya gelen Ferhat Göçer, güçlü sesi ve yorumu ile mekandaki coşkuyu ikiye katladı.Yaklaşık bir buçuk saatlik sahnesi süresince hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performans sergileyen Ferhat Göçer, geceyi alkışlar eşliğinde noktaladı.