Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile yaptığı düetin ardından gündem olmuştu. Bastık, şimdi de evlilik haberiyle magazin dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Bir magazin programına konuşan genç şarkıcı, "Bir terslik olmazsa 7 Haziran'da evleniyoruz" diyerek evlilik müjdesini verdi. Evlilik haberinin ardından Tolga Akış kimdir sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Zeynep Bastık'ın nişanlısı Tolga Akış ile ilgili merak edilenler…

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Daha önce Hürriyet'e röportaj veren Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Paylaşmayı seven, pozitiflikten beslenen, samimi iletişimler kuran, mutlu olmaya çalışan biriyim.

Tolga'yla bir senedir birlikteyiz. Aşk sakin, kendini bilerek yaşadığında muazzam bir şey. İnsanların artık, "Aşk acıdır, kötüdür" demelerine asla katılmıyorum. Tolga'dan sonra aşkın ne kadar güzel olduğunu anladım."

Youtube projesi hakkında ise "Patlamak için tasarlanmış bir proje değildi. Evimde, arkadaşlarımla sevdiğim şarkıları söylediğim, iddiası olmayan ama özenilmiş bir işti. Hâlâ da öyle. Erkek arkadaşım Tolga (Akış) dijital dünyaya hâkim, zaten işi bu. Onun ekibi, iyi ses sistemi, doğru şarkılar, çıplak ayaklar, kendi evimizde çektiğimiz videolar... Bu bileşenlerle şarkılar sevildi." ifadelerini kullanan Zeynep Bastık, 7 Haziran tarihinde nikah masasına oturacaklarını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Tolga Akış, çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptıktan sonra şu an, 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.