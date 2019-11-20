Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Kasım 2019 Çarşamba günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Kasım 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Kasım 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür'den kurtuluyoruz, gözümüz aydın!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Akrep burcunda 31 Ekim'den bugüne geri giden Merkür bugün düz seyrine girmek için yavaşlıyor, o günden bugüne siyasette yaşanan bazı olayların benzerleri yaşanabilir. Dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok siyasetçi görebiliriz.

KOÇ: Bugün yaptığın iyiliklerin karşılığını alacak, hiç ummadığın birinin desteğini yanında hissedeceksin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinin yapacağı sürprizle çocuklar gibi sevineceksin. Yapacağın seyahatlerde, eşyalarına sahip çıkman gerekiyor. Dalgın bir anında önemli bir eşyanı unutabilirsin.

BOĞA: Bugün uzun zamandır ihtiyacın olan duygularla uyanabilir, ertelediğin görüşmeleri gerçekleştirebilirsin. İstediğin sonuca ulaşacaksın. Özellikle iş hayatında dikkatleri üzerine çekeceksin. İmalı sorulara karşı tahammülün olmayabilir. Kötü niyet aramadan önce, nedenini düşünmende fayda var.

İKİZLER: Kendini sınamaktan yorulmuyor ve sürekli bir yenilik peşinde koşuyorsun. Bugünlerde yeni bir şeyler öğrenmek ve bu konuda istikrarlı olman sana kazandıracak. Uzun zamandır takip ettiğin bir proje için gönüllü olarak çalışabilirsin. İş arayışındaysan, beklemediğin yerden gelecek teklif seni oldukça şaşırtacak.