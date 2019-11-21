Defne Samyeli'nden kızı Deren Talu'ya mesaj! Defne Samyeli kızı Deren Talu ile fotoğrafını paylaştı ve...

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı Deren Talu yeni yaşını kutluyor. Güzelliği ile en az annesi kadar dikkat çeken Deren Talu aşk dedikoduları ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Yeni yaş heyecanı yaşayan Deren Talu'ya annesi Defne Samyeli'nden duygusal bir mesaj geldi. Defne Samyeli kızı Deren Talu ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 21.11.2019 15:21Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:26
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı Deren Talu yeni yaşını kutluyor. Güzelliği ile en az annesi kadar dikkat çeken Deren Talu aşk dedikoduları ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor.