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'nden kızı 'ya mesaj! ile fotoğrafını paylaştı ve...

'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı yeni yaşını kutluyor. Güzelliği ile en az annesi kadar dikkat çeken Deren Talu aşk dedikoduları ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Yeni yaş heyecanı yaşayan Deren Talu'ya annesi Defne Samyeli'nden duygusal bir mesaj geldi. ile çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaştı ve kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:26
Defne Samyeli'nden kızı Deren Talu'ya mesaj! Defne Samyeli kızı Deren Talu ile fotoğrafını paylaştı ve...

'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızı yeni yaşını kutluyor. Güzelliği ile en az annesi kadar dikkat çeken Deren Talu aşk dedikoduları ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

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Defne Samyeli'nden kızı Deren Talu'ya mesaj! Defne Samyeli kızı Deren Talu ile fotoğrafını paylaştı ve...
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