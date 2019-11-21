Esra Erol en özel anının karesini paylaştı! Güzel sunucu Esra Erol'dan duygu yüklü sözler...

Başarılı sunucu Esra Erol, Instagram hesabından dördüncü yaşına giren oğlu Ömer'in doğum gününü kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Esra Erol, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaşadığı stresli günleri sevenleriyle paylaştı... Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programı ile izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki Esra Erol'un hayranlarıyla paylaştığı çok özel anının karesine beğeni ve yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 21.11.2019 16:03Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 16:09
Başarılı sunucu Esra Erol, Instagram hesabından dördüncü yaşına giren oğlu Ömer'in doğum gününü kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Esra Erol, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaşadığı stresli günleri sevenleriyle paylaştı...