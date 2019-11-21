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Ödüllü müzikal seyirciyle buluşuyor

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Ödüllü müzikal seyirciyle buluşuyor
Tiyatro Keyfi tarafından geçen sezon Londra, Amsterdam, Lahey, Jaffa, Sibiu ve Lefkoşa'da sahnelenen 'Gözlerinin Ardında Müzikali', 24 Kasım'da Samandıra Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşuyor. Müzikal, Üstün Akmen Ödülleri'nde En İyi Yapım, En İyi Ekip, Yeni Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Koreografi ödüllerini aldı. Tiyatro Keyfi'nin sahneye taşıdığı 'Öylesine Hikayeler' adlı etkinlik, 22 Kasım'da Sefaköy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Müzikli çocuk oyunu 'Kırık Boynuzun Hikayesi' ise 23 Kasım'da Başakşehir Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.
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Ödüllü müzikal seyirciyle buluşuyor
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