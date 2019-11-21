Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Kasım 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 21 Kasım 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hangi burç neden aldatır?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 KASIM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars -Chiron kontağı aniden gelişecek olayları ve toplumsal birliği öne çıkarabilir. Birçok ülkede yağmurları, sel olaylarını ve su kanallarını izlerken, iklim sorunlarının her geçen gün büyümeye başladığı fark edilecek.

KOÇ: Geleneksel davranmaktan hoşlanmadığın bir gündesin. İsteklerin ve ev yaşamınla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsin. Yürütmekte olduğun sevgili ilişkinde baskı hissederken ipleri koparma noktasına gelebilirsin. Ancak merak etme gökyüzünde bu haftaki etkileşimler sayesinde kendini daha güçlü hissediyorsun.

BOĞA: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsun. Acele kararlar bazı detayları atlamana neden olabilir. Zorunlu kararlar vermek gereken bir dönem başlayabilir. Bu yüzden menfaatini düşünebilirsin. İş arayışında olan bir Boğa burcuysan, para ve kariyer açısından fırsatlar oluşacak. Geçen hafta iptal edilen bazı işlerin için hazırlıklara başlayabilirsin.

İKİZLER: Bugün olağanüstü şeylerle karşılaşman mümkün. İş yerin ile ilgili sürpriz bir haberler karşılaşabilirsin. İşin uçunda kendini de görmen olası ancak düzen ve hız konusunda sıkıntı olmayacak, bu yüzden konuna odaklanman gerekir. Organizasyonlar ya da iş yemeği gibi yoğun bir akışın içinde olabilirsin. Sevdiklerinle uyum sağlamak bugün çok kolay olacak.