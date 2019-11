D&R sevilen isimleri okurlarıyla buluşturuyor

D&R Live etkinliklerinde yazarlar, okurlarıyla buluşup söyleşi gerçekleştirerek kitaplarını imzalıyor. Ünlü polisiye yazar Petros Markasis, okurlarıyla yarın D&R Trump'ta buluşuyor. Ayşe Kulin, yeni kitabı 'Her Yerde Kan Var' ile 23 Kasım'da D&R Akasya'da olacak. Sinan Akyüz de yarın D&R Emaar'da gerçekleşecek imza gününde okuyucuları ile bir araya geliyor. Köşe yazarı Şebnem Bursalı'nın kaleme aldığı, duayen gazeteci Yavuz Donat'ın yakın dönem siyasi tarihinin perde arkasını anlattığı 'Off The Record'un imza günü yarın D&R İstinye Park'ta gerçekleşiyor. Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise 24 Kasım Pazar günü D&R Suadiye'de imzalayacak.

